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Новые цифровые ФАПы откроют в регионе

Общество, 11:29 04 января 2020

sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

66 цифровых ФАПов, использующих телемедицинские технологии, появятся в Тюменской области в 2020 году. Поэтапная реализация проекта по созданию "Цифрового ФАП" для приближения медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов Тюменской области стартовала в 2019 году. В пилотируемом варианте уже 37 фельдшерско-акушерских пунктов имеют диагностическое оборудование с автоматической передачей данных, сообщает департамент здравоохранения региона.

ФАПы оснащены автоматическим тонометром, который автоматически подключается к удаленному центральному серверу через смартфон; телекардиографом, который также автоматически подключается к удаленному центральному серверу через встроенный GSM-модуль; экспресс-анализатором; портативным пульсоксиметром; глюкометром.

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# здравоохранение , телемедицина , ФАП , цифровые технологии

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