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Детские оздоровительные и спортивные центры Тюменской области работают зимой

Общество, 09:56 06 января 2020

Архивное фото центра «Ребячья республика»

В оздоровительных лагерях Тюменской области в 2019 году отдохнуло свыше 205 тысяч детей, что составляет 93% от общей численности, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Ежегодно в регионе около 34 тысяч детей отдыхают по бесплатным путевкам – это, прежде всего, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей. Еще для 10 тысяч детей отдых организован по программе софинансирования.

Кроме того, в регионе работает проект реабилитации часто болеющих детей. По путевкам "Мать и дитя" их принимают в шести здравницах Крыма и шести тюменских лагерях санаторного типа.

Уже в январе 2020 года на базе филиала центра "Ребячья республика" "Олимпийская ребячка" пройдет семинар организаторов детского отдыха. На семинар приглашены зарубежные участники Международного сотрудничества лагерей (ICF) и Ассоциация детских лагерей Китая.

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