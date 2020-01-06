Молодежная хоккейная сборная страны завоевала серебро на чемпионате мира

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Сборная России U20 (игроки до 20 лет) завоевала серебро в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает федерация хоккея России.

В финале МЧМ-2020, который прошел в Чехии 5 января, наша сборная выступила против сборной Канады, игра закончилась со счетом 3:4 (0:0; 2:1; 1:3).

Открыть счет российской команде удалось во втором периоде - Никита Александров подправил наброс Егора Замулы от синей линии. Практически сразу после этого наши хоккеисты остались в двойном меньшинстве и противникам удалось сравнять счет. На тридцать пятой минуте игры капитан Григорий Денисенко вновь вывел сборную России вперед. Следующую шайбу уже в третьем периоде напряженного матча забросил Максим Соркин. Коннор Макмайкл вскоре вновь сократил отставание канадцев до одной шайбы. Затем Баррету Хэйтону удалось сравнять счет в большинстве, а заключительной шайбой вывел сборную Канады вперед Акил Томас.

Добавим, что молодежная сборная России стала обладателем серебряных наград молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.