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Более двухсот единиц медтехники в тюменских больницах присоединят к единой инфосистеме

Общество, 19:27 06 января 2020

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

222 единицы цифрового оборудования в 22 больницах Тюменской области планируется подключить к единой радиологической информационной системе в 2020 году, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В нее войдут в том числе 41 единица такого радиологического оборудования как КТ, МРТ, рентген. Подключат к единой информационной системе и оборудование функциональной диагностики: 115 аппаратов УЗИ и 66 эндоскопов.

Сейчас сервис объединяет 110 единиц оборудования и врачей-рентгенологов 39 радиологических подразделений. Это составляет 33 % от общего количества цифрового оборудования. В единый цифровой контур загружено около 70 тысяч снимков. После интеграции с региональной медицинской информационной системой лечащий врач видит все снимки в электронной карте пациента на своем рабочем месте. Это позволяет отказаться от необходимости записывать информацию на диск или распечатывать снимки, а также избежать повторных исследований при направлении пациента на лечение в другую региональную больницу.

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# Медицина , МРТ , УЗИ

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