Тюменские фермеры и ЛПХ реализуют продукцию через систему потребительской кооперации

| Фото: администрация Голышмановского городского округа. Архив | Фото: администрация Голышмановского городского округа. Архив

Продукция тюменских фермеров реализуются не только на территории региона, но и по всех стране. Это стало возможным благодаря системе сельскохозяйственной потребительской кооперации, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72% сельских территорий. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90% молока от общего объема, закупаемого у населения. За 9 месяцев 2019 года заготовлено 29,9 тыс. тонн молока, 1,4 тыс. тонн мяса всех видов, 58,1 тонн картофеля и овощей, оказано услуг на сумму 92,6 млн. рублей.

Еще одним из каналов реализации закупленной и переработанной продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются ярмарки, которые также решают проблему сбыта закупленной продукции кооперативов.