Рождество Христово празднуют в России 7 января

| Фото: из группы ВКонтакте "Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Тюмень" | Фото: из группы ВКонтакте "Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Тюмень"

Христианский праздник Рождество Христово отмечают в России 7 января.

Патриарх Кирилл в эту ночь совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном храме Христа Спасителя, куда пришли несколько тысяч верующих, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл призвал приводить детей в храм в раннем возрасте. В такое сложное время, напомнил патриарх, верующие должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле единую, святую, соборную и апостольскую церковь".

Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь". "Дивное чудо Боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", — говорится в патриаршем послании.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись по всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. Праведный Иосиф Обручник и Божия Матерь, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в Вифлеем ("город Давида"), однако там все места в гостиницах были заняты. Иосиф и Мария смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.

Как повествует Евангелие, первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока.

Начало празднования рождения Спасителя относится ко временам апостолов. В ночь на 7 января (по новому стилю) этот праздник вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская поместные церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют и по юлианскому, и по григорианскому календарю (25 декабря).

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

Днем 7 января на телеканале "Россия 1" выйдет традиционное Рождественское интервью предстоятеля Русской церкви. Также в этот день патриарх по традиции посетит одно из социальных учреждений столицы, поздравит детей, приглашенных на Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же телемост с космонавтами МКС.

Сейчас на Международной космической станции совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.