Фильм "Дети войны" презентовали тюменские кинематографисты
Художественный документальный фильм "Дети войны" презентовали его создатели в группе "Детская киношкола Kinobaby".
"Мы решили сделать долгожданную премьеру документального фильма "Дети войны", который сняли ученики детской киношколы Kinobaby под чутким руководством режиссера-кинопедагога Светланы Семёновой", - анонсировали премьеру кинематографисты.
Фильм-диалог рассказывает о судьбе детей, которые эмигрировали вместе с родителями в 2015 году из Украины в Тюменскую область, ребята поделились с учениками детской киношколы Kinobaby с какими победами и разочарованиями встречались они на своём пути.
Фильм "Дети войны" - победитель третьего международного детского фестиваля "КИНОСВЕТ-2019" в номинации "Документальный фильм", победитель "Крымского республиканского конкурса социальных фильмов и телепрограмм-2019", обладатель Гран-При на Московском кинофестивале "Московский кораблик мечты-2019".