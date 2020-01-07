Фильм "Дети войны" презентовали тюменские кинематографисты

| Фото: скриншот из фильма "Дети войны" детской киношколы Kinobaby | Фото: скриншот из фильма "Дети войны" детской киношколы Kinobaby

Художественный документальный фильм "Дети войны" презентовали его создатели в группе "Детская киношкола Kinobaby".

"Мы решили сделать долгожданную премьеру документального фильма "Дети войны", который сняли ученики детской киношколы Kinobaby под чутким руководством режиссера-кинопедагога Светланы Семёновой", - анонсировали премьеру кинематографисты.

Фильм-диалог рассказывает о судьбе детей, которые эмигрировали вместе с родителями в 2015 году из Украины в Тюменскую область, ребята поделились с учениками детской киношколы Kinobaby с какими победами и разочарованиями встречались они на своём пути.

Фильм "Дети войны" - победитель третьего международного детского фестиваля "КИНОСВЕТ-2019" в номинации "Документальный фильм", победитель "Крымского республиканского конкурса социальных фильмов и телепрограмм-2019", обладатель Гран-При на Московском кинофестивале "Московский кораблик мечты-2019".