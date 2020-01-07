Роспантент обозначил самые интересные изобретения россиян в 2019 году

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Средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы вошли в Топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

"Роспатент собрал Топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например, искусственного интеллекта, big data", - рассказал собеседник агентства.

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.

На втором месте оказался катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья.

Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первой стадии (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать регионах с низким температурным режимом", - пояснили в ведомстве.

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В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В Топ-10 изобретений 2019 года эксперты также включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата. В список также попали алгоритм компании "Яндекс" на базе машинного обучения, повышающий точность представления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от "Газпром добыча Ямбург".