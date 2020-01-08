Ансамбль казачьей песни создали в Уватском районе

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Ансамбль казачьей песни "Казачья весть" выступит с первым концертом на праздновании 95-летия Уватского района, которое пройдет в туртасском Доме культуры 14 января. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил руководитель ансамбля Иван Зольников.

"Ансамбль образовался полгода назад. В состав вошли люди разных профессий, школьники, всего 10 человек. Есть вокалисты, которые приезжают из соседних сел: Ищик, Красный Яр. Таким составом уже выступали на некоторых фестивалях, то есть "обкатали" ансамбль. Сейчас активно готовимся к юбилею района", - рассказал он.

Иван Зольников родился в музыкальной семье. В школьные годы на выступлениях аккомпаниатором была его бабушка. Интерес к русской народной песне был всегда, отмечает он. Увлечение песней казаков пришло после участия в региональных фестивалях.

"На фестивалях "Благовест", "Мост дружбы" большой интерес вызывали именно казачьи песни. Начал общаться с исполнителями, набираться опыта. Сейчас продолжаю общаться со специалистами из Тюмени, Тобольска, они подсказывают многое", - говорит Иван Зольников.

Участники ансамбля исполняют песни в основном под "минус", но в некоторых композициях применяют русские народные инструменты. Тем более что сам руководитель творческого коллектива играет на балалайке, гармошке аккордеоне, гитаре. Кстати, в Горнослинкино Иван Зольников организовал кружок игры на гитаре.

По словам руководителя ансамбля казачьей песни, работа над репертуаром продолжается. У вокалистов в разработке есть песни регионального компонента. Сценические костюмы для исполнителей закупила администрация Уватского района.

Анжела Лебедева