Росавиация рекомендует гражданским судам не летать над Ираном и Ираком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не использовать для перелетов воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов рекомендует отечественным авиакомпаниям Росавиация. Об этом сообщают РИА Новости.

Это решение вызвано информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов, говорится в телеграмме ведомства.

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Утром того же дня выполнявший рейс в Киев украинский Boeing-737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью в регионе. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана. Французская авиакомпания Air France также приостановила все перелеты над территориями Ирана и Ирака.