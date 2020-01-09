Более тысячи посланий отправили Деду Морозу жители Тюменской области

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Более тысячи посланий доставили от жителей Тюменской области Деду Морозу в предновогодний период 2019 года. В целом благодаря Почте России в резиденцию главного зимнего волшебника пришло более 250 тыс. писем и открыток от россиян всех возрастов.

Как сообщают в УФПС Тюменской области, традиционно перед новогодними праздниками во время акции "Почта Деда Мороза" было установлено более 300 специальных ящиков в разных регионах страны. При написании писем с поздравлениями и пожеланиями жители Санкт-Петербурга и Челябинска, к примеру, проявили творческий подход и креатив: они отправили Деду Морозу самую большую и самую длинную открытки.

25 декабря из Санкт-Петербурга была отправлена новогодняя открытка от юных художников размером 3 на 2 кв. метра и весом около 30 кг. Создать столь грандиозное поздравление для зимнего волшебника предложила известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак.

Челябинцы, в свою очередь, отправили самое длинное письмо, адресованное Деду Морозу. Размер послания – 112 метров 66 сантиметров. Авторами новогоднего рекорда стали более 300 жителей одного из микрорайонов города.