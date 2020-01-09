Тюменская Росгвардия совершила более сотни выездов в праздничные каникулы

| Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

Охрану правопорядка при проведении более 100 праздничных мероприятий обеспечила совместно с полицией Росгвардия Тюменской области. По сигналам "тревога" совершено более 130 выездов, задержаны 60 правонарушителей.

Личный состав специальных отрядов провел более 10 мероприятий по охране общественного порядка, а группы ОМОН обследовали свыше 100 религиозных объектов и праздничных площадок.

На одном из предприятий общественного питания в Тобольске сработала тревожная сигнализация. На место незамедлительно прибыл наряд группы задержания. Администратор бара рассказал, что у одного из посетителей заведения неизвестный открыто мобильный телефон. Вскоре злоумышленник был задержан.

В селе Омутинское экипаж патрулирования получил информацию об угоне автомобиля. Правоохранители заметили машину, похожую по описанию и передали информацию сотрудникам полиции. Угонщика задержали.