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Тюменская Росгвардия совершила более сотни выездов в праздничные каникулы

Общество, 13:07 09 января 2020

Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области во ВКонтакте

Охрану правопорядка при проведении более 100 праздничных мероприятий обеспечила совместно с полицией Росгвардия Тюменской области. По сигналам "тревога" совершено более 130 выездов, задержаны 60 правонарушителей.

Личный состав специальных отрядов провел более 10 мероприятий по охране общественного порядка, а группы ОМОН обследовали свыше 100 религиозных объектов и праздничных площадок.

На одном из предприятий общественного питания в Тобольске сработала тревожная сигнализация. На место незамедлительно прибыл наряд группы задержания. Администратор бара рассказал, что у одного из посетителей заведения неизвестный открыто мобильный телефон. Вскоре злоумышленник был задержан.

В селе Омутинское экипаж патрулирования получил информацию об угоне автомобиля. Правоохранители заметили машину, похожую по описанию и передали информацию сотрудникам полиции. Угонщика задержали.

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# Росгвардия

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