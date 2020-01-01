Росреестр проконсультирует тюменцев, воспользовавшихся материнским капиталом

| Фото: pfrf.ru | Фото: pfrf.ru

Прямую телефонную линию по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала, проведет управление Росреестра по Тюменской области 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы по заявленной теме ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.