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Росреестр проконсультирует тюменцев, воспользовавшихся материнским капиталом

Общество, 08:07 21 января 2020

pfrf.ru | Фото: pfrf.ru

Прямую телефонную линию по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала, проведет управление Росреестра по Тюменской области 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы по заявленной теме ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

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# материнский капитал , прямая линия , Росреестр

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