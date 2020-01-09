В Борках прошли пожарно-тактические учения

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники 19-го отряда по Тюменской области провели пожарно-тактические учения в Доме социальной реабилитации детей и семей "Борки", сообщает региональное управление МЧС.

Обслуживающий персонал филиала Дома социальной реабилитации детей и семей еще до прибытия подразделений МЧС, приступил к тушению "пожара" первичными средствами пожаротушения, эвакуации находящихся в здании людей. Пожарные в считанные минуты прибыли к месту и организовали спасение людей, ликвидацию "пожара" с привлечением максимального количества сил и средств.

На месте условного происшествия развернули оперативный штаб пожаротушения. Звено газодымозащитной службы произвело разведку в "задымленных" помещениях, отделение отдельного поста села Каскара 135-й пожарно-спасательной части по Тюменскому району также провело поиск оставшихся в здании людей. Было эвакуировано 96 воспитанников Дома социальной реабилитации детей и семей, 29 человек педагогического и обслуживающего персонала.

По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения 19-го отряда по Тюменской области майора внутренней службы Андрея Красноперова, несмотря на специфику объекта, пожарные продемонстрировали умение грамотно ориентироваться в обстановке, выполнять необходимые задачи по спасению людей, ликвидации различных происшествий снижению материального ущерба от пожаров.