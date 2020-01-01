Об использовании световозвращателей напоминают пешеходам школьники

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тюменский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

Сотрудники Госавтоинспекции и юные волонтеры дорожной безопасности проверяют использование жителями Тюменского района световозвращателей. "Шагающим автобусом" школьники проходят по улицам муниципальных образований, а в местах массового скопления людей проводят с пешеходами разъяснительную работу, сообщает отдел Госавтоинспекции МО МВД России "Тюменский".

Волонтеры вручают детям и взрослым специально изготовленные снежинки из светоотражающей бумаги, рассказывают об особенностях их использования в темное время суток.

По дынным Госавтоинспекции, большинство жителей недооценивают необходимость использования световозвращателей пешеходами и не всегда усматривает взаимосвязь между их отсутствием и опасностью передвижения по малоосвещенным дорогам. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что использование светоотражателей предусмотрено Правилами дорожного движения России.

При переходе дороги, движении по обочине, краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Вне населенных пунктов пешеходы обязаны использовать такие светоотражатели.