Средний размер страховой пенсии ямальцев превысит 21 тысячу рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 21 тыс. 500 рублей составит средний размер страховой пенсии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает ИА "Север-Пресс".

С 1 января 2020 года в округе пересчитают размеры страховых пенсий, исходя из новой стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. На 2020 год стоимость одного пенсионного коэффициента определена в сумме 93 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом районного коэффициента составляет 8 тыс. 529 рублей 38 копеек.

В ямальском отделении ПФР, в результате проведенной индексации размеры страховых пенсий будут увеличены на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2019 год.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от установленного размера. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве выплата проиндексированного размера страховых пенсий с января 2020 года распространяется только на неработающих пенсионеров.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2020 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий на 7%.

В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров, по суммам страховых взносов, заработанных в 2019 году.