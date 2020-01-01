Ансамбль "Зори Тюмени" приглашает посмотреть "Аленький цветочек"

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Музыкально-хореографический спектакль "Аленький цветочек" покажет ансамбль народного танца "Зори Тюмени" в ДК "Нефтяник" 18 января, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Режиссером-постановщиком и автором хореографии спектакля по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова на музыку композитора Николая Будашкина стал Валерий Арцер.

В постановке, кроме артистов ансамбля народного танца "Зори Тюмени", примут участие воспитанники детской хореографической студии ансамбля.

В главных ролях: старшая дочь, Гордея – Светлана Ершова, средняя дочь, Любава – Юлия Бугрова, дочка меньшая, Настенька – Валерия Арцер, помощник купца, друг Кондрат – Яков Кунгуров, чудище и расколдованный молодец – Константин Коркунов, купец – отец, Степан Емельянович – заслуженный работник культуры, руководитель ансамбля Валерий Арцер.

Начало спектакля - в 12 и 15 часов. Стоимость билета - от 200 до 500 рублей.

Напомним, что впервые "Зори Тюмени" представили "Аленький цветочек" 3 января 2019 года в областной филармонии.