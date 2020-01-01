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"Ночь лидеров" прошла в Омутинской школе

Общество, 10:02 12 января 2020

РДШ Тюменской области | Фото: РДШ Тюменской области

Дети Омутинской школы №1 провели "Ночь лидеров - 2020" на новогодних каникулах.

Как сообщает Российское движение школьников Тюменской области, "Ночь лидеров" стартовала 9 января в 20 часов и завершилась 10 января в 8 часов. В соцсетях организаторы делились видео и фотоотчетами, где показывали о своих ночных развлечениях.

Видео из группы "РДШ | Тюменская облаcть" ВКонтакте

К этому событию ребята готовились накануне: придумывали игры, ночное меню и свечки. Школьники даже тестировали новые игры для этапа командообразования. Ребята разучивали танцы, песни и проводили спевки.

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# Омутинский район , школьники

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