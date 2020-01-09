  • 9 января 20209.01.2020четверг
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

Общество, 16:03 09 января 2020

скриншот с видео трейлера фильма "Холоп" | Фото: скриншот с видео трейлера фильма "Холоп"

Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Картина, созданная при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино, собрала в прокате на текущую дату более 1,9 млрд рублей, сообщает Министерство культуры РФ.

По данным ЕАИС, лента лидировала с самого выхода на экран, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.

Главные роли сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. В центре сюжета комедии Клима Шипенко — история молодого московского "мажора". Он попадает в подстроенную аварию, его усыпляют и главный герой переносится как бы в девятнадцатый век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Министерство культуры РФ , фильм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 09.01.2020Профилактику и решение социальных конфликтов обсудят в Общественной палате России
16:58 09.01.2020Запрет на контактные зоопарки и содержание диких животных дома: что изменится для питомцев и хозяев в 2020 году
16:47 09.01.2020В Тюменской области пройдут временные отключения телерадиовещания
16:36 09.01.2020В Новый год россияне обещали уделять время семье и здоровью