Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

| Фото: скриншот с видео трейлера фильма "Холоп" | Фото: скриншот с видео трейлера фильма "Холоп"

Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Картина, созданная при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино, собрала в прокате на текущую дату более 1,9 млрд рублей, сообщает Министерство культуры РФ.

По данным ЕАИС, лента лидировала с самого выхода на экран, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.

Главные роли сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. В центре сюжета комедии Клима Шипенко — история молодого московского "мажора". Он попадает в подстроенную аварию, его усыпляют и главный герой переносится как бы в девятнадцатый век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына.