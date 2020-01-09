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В Тобольске наградили победителей новогодних конкурсов

Общество, 17:20 09 января 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Торжественное награждение победителей новогодних конкурсов прошло в Тобольске, сообщает администрация города.

Главный приз квеста "20 за 20" 20 тыс. рублей вручен Ольге Ахминеевой, победители в разных заданиях получили подарки от спонсоров. Главный приз в фотоконкурсе "Тобольск - город-сказка" получила Ксения Дармограй. Ей достался сертификат на семейную фотосессию.

Лучшие работы фотоконкурса тоболяки и гости города могут посмотреть в течение всей зимы. Фотовыставка размещена в холле второго этажа дома культуры "Синтез".

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# конкурсы , Новый год , Тобольск

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