В Тобольске наградили победителей новогодних конкурсов
| Фото: администрация Тобольска
Торжественное награждение победителей новогодних конкурсов прошло в Тобольске, сообщает администрация города.
Главный приз квеста "20 за 20" 20 тыс. рублей вручен Ольге Ахминеевой, победители в разных заданиях получили подарки от спонсоров. Главный приз в фотоконкурсе "Тобольск - город-сказка" получила Ксения Дармограй. Ей достался сертификат на семейную фотосессию.
Лучшие работы фотоконкурса тоболяки и гости города могут посмотреть в течение всей зимы. Фотовыставка размещена в холле второго этажа дома культуры "Синтез".