В Тобольске наградили победителей новогодних конкурсов

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Торжественное награждение победителей новогодних конкурсов прошло в Тобольске, сообщает администрация города.

Главный приз квеста "20 за 20" 20 тыс. рублей вручен Ольге Ахминеевой, победители в разных заданиях получили подарки от спонсоров. Главный приз в фотоконкурсе "Тобольск - город-сказка" получила Ксения Дармограй. Ей достался сертификат на семейную фотосессию.

Лучшие работы фотоконкурса тоболяки и гости города могут посмотреть в течение всей зимы. Фотовыставка размещена в холле второго этажа дома культуры "Синтез".