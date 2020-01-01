Роспотребнадзор напоминает о сроках подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2020

| Фото: ЕГЭ и ГИА во Вконтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во Вконтакте

Чтобы стать участником единого государственного экзамена, необходимо подать заявление до 1 февраля включительно, напоминает Роспотребнадзор.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. При этом для сдачи экзамена по математике они могут выбрать только один уровень: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы участник выбирает с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки он намерен продолжить обучение. Выпускники этого года подают заявление по месту обучения, выпускники прошлых лет - в места регистрации на сдачу ЕГЭ.

Изменить выбранные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков в государственную экзаменационную комиссию.