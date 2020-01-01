Круглый стол к столетию Бориса Нима пройдет в ТИУ

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения Бориса Нима, пройдет в ТИУ (ул. Володарского, 38, ауд. 219) 15 января, начало в 14 часов, сообщает вуз.

Борис Ним — один из основателей Тюменского индустриального института, первый заведующий кафедрой "Истории партии" ТИИ, родоначальник исторической научной школы университета. В мероприятии примут участие родственники юбиляра, представители ректората и преподаватели кафедры Гуманитарных наук и технологий ТИУ.

Борис Ним приехал в Тюмень в 1964 году по приглашению первого ректора ТИИ Анатолия Косухина и был назначен заведующим кафедрой истории КПСС. Он отлично разбирался в идеологии партии. Как руководитель кафедры старался улучшить ее работу, приглашал людей, способных успешно решать ответственные задачи, способствовал повышению педагогической и научной квалификации преподавателей.

Основной состав кафедры вел научно-исследовательскую работу по комплексной теме "История создания и развития нефтегазового комплекса в Западной Сибири". Кроме того, представители профессорско-преподавательского состава были задействованы в системе политпросвещения, выезжали на север и юг области, проводили пропагандистскую работу среди жителей. Борис Ним и сам вел активную общественную работу: руководил теоретическим семинаром преподавателей геологоразведочного факультета ТИИ, методическим семинаром преподавателей истории КПСС вузов Тюмени, читал лекции на областных курсах партийно-хозяйственного актива области при обкоме партии, публиковал статьи в областных газетах "Уральский рабочий" и "Тюменская правда", был внештатным лектором обкома партии.

Традиции Бориса Нима продолжают его последователи, ученики и выпускники кафедры. О вкладе в развитие Тюменского индустриального института, становление и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири пойдет речь на круглом столе.