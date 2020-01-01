Более полумиллиона тюменцев побывали на культурных мероприятиях в праздники

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Около 600 тыс. человек посетили учреждения культуры в период новогодних праздников. Это на 25 % больше, чем в 2019 году, сообщает областной департамент культуры.

Лидером по посещаемости стала Тюмень. Всего культурные события в областной столице посетило более 150 тысяч человек. Ежедневно на площади 400-летия Тюмени работала резиденция Деда Мороза, где каждый желающий мог увидеться с новогодним волшебником и загадать заветное желание. Резиденция Деда Мороза продолжит свою работу до 14 января.

Тюменское музейно-просветительское объединение порадовало своих посетителей большими новогодними программами "MOROZ-2020" и "Рождество-2020", гостей ждали выставка-ярмарка "Новогодье", музейный кинотеатр "Новогодний эфир", интерактивная экскурсия "СнегоАРТ", рождественский концерт, а также игровые программы и тематические мастер–классы для детей и их родителей.

Большая новогодняя программа была представлена в учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения. Зрители увидели мюзиклы Тюменского драмтеатра "Снежная королева", "Сказки 1001 ночи", "Кот в сапогах", "Бременские музыканты". Юные жители региона смогли насладиться представлениями Тюменского театра кукол, а также Московского театра "Время сказок", который представил спектакль "Новогодний тили-бом!".

Большим подарком для жителей и гостей региона стал фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством". Окунуться в тайну любимого праздника гостям Тюменской филармонии помогли артисты театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.