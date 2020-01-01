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В тюменской исправительной колонии сыграли в мини-футбол

Спорт, 13:00 10 января 2020

72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Четыре игры по мини-футболу состоялись в спортивном зале ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает учреждение.

В состязаниях приняли участие сборные команды отдела специального назначения "Град" УФСИН, команды сотрудников ИК-2, работников завода "Электрон", а также спортсменов МФК ЛЕКИ.

По итогам спортивных встреч первое место - у команды МФК ЛЕКИ, второе – у "Электрона", третье место - у сборной команды ИК-2, четвертое место завоевала команда отдела спецназа.

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# футбол

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