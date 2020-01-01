Роспотребнадзор назвал правила безопасного использования мобильных телефонов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как правильно детям пользоваться мобильным телефоном, чтобы не навредить здоровью, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками - не менее 15 минут. При этом держать трубку нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза.

Подносить трубку к уху лучше, дождавшись ответа. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности, которая снижается до минимально допустимого уровня уже через 10-20 секунд после начала вызова. К тому же сразу прикладывать телефон к уху бессмысленно - первый длинный гудок появляется не сразу.

Многие дети часто отправляют сообщения или излишне увлекаются встроенными в телефон играми. Регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызывать различные нарушения костей и суставов. Во время игры ребенок долго рассматривает мелкое изображение на подсвеченном экране, все время находящемся на одном расстоянии. Это является серьезной нагрузкой для глаз и может негативно повлиять на зрение.

Очки с металлической оправой увеличивают интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на пользователя, поэтому при разговоре их лучше снимать.

Также специалисты не рекомендуют оставлять мобильный телефон рядом с собой во время сна, постоянно держать его при себе, например, в кармане брюк, на поясе или в нагрудном кармане.