Итоги санитарного контроля подвели в аэропорту Рощино

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

582 воздушных судна досмотрели специалисты регионального Роспотребнадзора во время санитарно-карантинного контроля в аэропорту Рощино в 2019 году, сообщает ведомство.

Регулярные рейсы через государственную границу в Тюмени выполняются из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также чартерные рейсы из Вьетнама, ОАЭ, Таиланда, Туниса, Турции.

Всем пассажирам, прибывающим международными рейсами, проводили термометрию бесконтактным тепловизором. Специалисты досмотрели 111 тыс. 480 пассажиров и членов экипажа. Они выявили 14 пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания, по всем выявленным случаям проведен комплекс мероприятий в соответствии с оперативным планом.

В Рощино провели ежегодное учебно-тренировочное занятие с вводом условно больного опасным инфекционным заболеванием. Участники отработали взаимодействие и проверили готовности всех служб при получении информации о нахождении на борту самолета больного с признаками опасной инфекции.

Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию России, случаев завоза карантинных заболеваний в 2019 году не зарегистрировано.