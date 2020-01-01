Об искусстве и дизайне узнают гости научной библиотеки имени Менделеева

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Узнать об искусстве и дизайне и увидеть эпизоды из документального фильма "Почему собаки не ходят в музей?" смогут гости киноклуба "Молодость", который пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал) 11 января в 15 часов. Тема встречи - дизайн.

"Стартовал третий сезон встреч, посвященных дизайну и искусству. Мы начинали с фильмов о классике, сейчас переходим к современному искусству и дизайну - что они собой представляют, как их понимать, как их воспринимают люди. Наша цель - образовательная, мы приглашаем смотреть и обсуждать фильмы всех желающих. К нам приходят представители самых разных профессий, есть и люди искусства", - рассказала руководитель киноклуба "Молодость" Лена Сорокина.

Вход свободный. Возрастное ограничение - старше 12 лет.

Татьяна Ковалева