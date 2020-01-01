Жители Тюмени неохотно переезжают в другие районы города

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Почти четверть жителей Тюмени не хотят переезжать в другой район города. К такому выводу пришли эксперты в сфере недвижимости компании "Этажи", проанализировав предпочтения тюменцев при покупке новой квартиры.

Если год назад, сообщает пресс-служба компании, доля покупателей, которые не готовы были к переселению в другой район города, составляла 19 %, то к концу 2019 года она выросла до 23 %.

"Меньше всех готовы переезжать жители 1, 2, 3-го Заречных микрорайонов, - рассказывает аналитик компании "Этажи" Александр Иванов, - 57 процентов из них выбирают новую квартиру в этом же районе, хотя средняя стоимость квадратного метра в этих районах не самая низкая в городе. На втором месте жители районов Мыс, Тарманы и Матмасы, в которых 49 процентов жителей при поиске новой квартиры выбирают ее в том же районе. На третьем месте - район Лесобазы, где не переезжают 47 процентов покупателей".

Как отмечают эксперты, несклонность жителей этих районов к переезду частично объясняется невысокой стоимостью жилья в этих локациях.

Самыми мигрирующими признаны жители исторического центра Тюмени, района Дома печати, а также 4, 5, 6 микрорайонов. Здесь наибольший процент покупателей выбирает себе квартиры в других районах города.

В 2019 году помимо жителей центральной части города и района Дома Печати, недвижимость в других районах предпочитали также выбирать жители Студгородка, Восточного микрорайона и Червишевского тракта.

"Степень уровня миграции в большинстве своем зависит не только от стоимости квадратного метра, но и от развития инфраструктуры в районе проживания, а также появления новых жилых комплексов вблизи привычного места жительства, но с более комфортными условиями, - поясняет Александр Иванов. - В целом тюменцы достаточно мобильны в отношении выбора недвижимости и основными приоритетами считают комфорт и безопасность".