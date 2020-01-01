Названы главные культурные события Тюменской филармонии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

90-летний юбилей Юрия Гуляева, 25-летие вокал-группы Sunrise и пятилетие Тюменского филармонического оркестра отпразднуют в Тюменской филармонии в 2020 году. О наиболее значимых событиях в культурной программе 2020 года рассказал директор Тюменской филармонии Александр Берёзин 10 января.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне уделят особое внимание. К этой дате готовится множество мероприятий. Одно из знаковых - новый проект хоровой капеллы "Солдатские песни".

Тюменцев и гостей областного центра ждут традиционные музыкальные встречи с маэстро Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым. Кроме того, Александр Берёзин рассказал о планах развивать сотрудничество с проектом "Новые имена".

Он отметил, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в 2020 году пройдет 3-4 июля. По традиции выступят Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла, а соло будут исполнять молодые солисты Мариинского театра.

Как сообщала "Тюменская линия" ранее, фестиваль расширит географию - концерты пройдут в Тюмени и Тобольске. Обогатился и репертуар.

"Мы уже знаем, что это будет "Евгений Онегин", для детей - "Великан" Прокофьева. И с особым трепетом говорю об опере Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие"... Думаю, это все будет очень доступно и приятно нашим слушателям. Готовимся", - сообщил директор Тюменской филармонии.

Ирина Ромашкина