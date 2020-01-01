Игровая программа "Снегобусины" пройдет для жителей Викулово

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Игровая программа "Снегобусины" пройдет в Викуловском районном Доме культуры 12 января. На нее приглашены участники семейного клуба выходного дня "Счастливы вместе".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"Снегобусины отправились на поиски праздничных бус для тетушки Метелицы. Она без этих бус не может праздновать Старый новый год. Главным героям - Бусе и Бусечке - предстоит пройти через флешмобы, "ходилки", "искалки". Им нужно будет договориться с Сугробиком", - говорит она.

Участники игры разморозят бусинки, которые потерялись в снегу. Собрав все праздничные бусы, ребята получат главный приз - коробку с разными игрушками от Деда Мороза.

На "Снегобусины" организаторы пригласили помимо участников семейного клуба дошколят и учащихся начальных классов.

Анжела Лебедева