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Тюменская прокуратура утвердила годовой план проверок юрлиц и предпринимателей

Общество, 16:30 10 января 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

1 тыс. 944 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запланированы в Тюменской области на 2020 год. Более 300 из них являются совместными, сообщает прокуратура региона.

При подготовке плана проверок на 2020 год были рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в него 2 тыс. 285 проверок субъектов предпринимательства. После изучения из плана была исключена 341 необоснованная проверка.

Сводный план размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. Отметим, план проверок по Тюменской области на 2019 год включал 1 тыс. 759 проверок.

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# проверки , прокуратура

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