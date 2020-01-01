В России действует новый регламент в сфере перевозки опасных грузов

| Фото: Госавтоинспекция | Фото: Госавтоинспекция

Приказ МВД России от 10 сентября 2019 года "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов" вступил вступил в силу 10 января 2020 г., сообщается на сайте МВД.

В документе приводится новая редакция Правил подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги, а также новая форма запроса на выдачу (продление срока действия) свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

В частности, срок рассмотрения заявки на получение соответствующего свидетельства сокращен с 24 часов до 180 минут. Изменения расширили круг сотрудников ГИБДД, которые могут подписывать свидетельство. Кроме того, подать заявление и пройти процедуру для получения свидетельства можно в электронном виде.

В документе впервые устанавливается порядок исправления опечаток и ошибок, допущенных при выдаче или продлении срока действия свидетельства о допуске или принятии решения об отказе в выдаче или продлении срока действия свидетельства.

Положения новой редакции предусматривают перенос срока введения требований к отдельным документам, которые предоставляются при подаче запроса по новой форме.

Свидетельство на право перевозки опасных грузов предусмотрено Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое действует в 50 странах мира, включая Россию.