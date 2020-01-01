Тюменцам покажут постановку "Параскева-Пятница" в ДК "Поиск"
| Фото: "Хор имени старца протоиерея Николая Гурьянова" во ВКонтакте (архив)
Театральную постановку "Параскева-Пятница" представят тюменцам в ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) 12 января, сообщают организаторы.
В 13 часов в концертном зале Дома культуры начнется литературно-музыкальная композиция "Россия – родина моя". Гости праздника смогут послушать духовные песнопения, сольные вокальные номера, посмотрят театральную постановку "Параскева-Пятница" от хора им. старца протоиерея Николая Гурьянова.
Также тюменцы примут участие в тематической викторине. Самые активные участники получат призы от ведущего.
Телефон для справок: 8-919-924-40-75. Вход свободный.