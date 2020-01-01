  • 10 января 202010.01.2020пятница
  • USD61,2340
    EUR68,0555
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Тюменцам покажут постановку "Параскева-Пятница" в ДК "Поиск"

Общество, 17:14 10 января 2020

"Хор имени старца протоиерея Николая Гурьянова" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Хор имени старца протоиерея Николая Гурьянова" во ВКонтакте (архив)

Театральную постановку "Параскева-Пятница" представят тюменцам в ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) 12 января, сообщают организаторы.

В 13 часов в концертном зале Дома культуры начнется литературно-музыкальная композиция "Россия – родина моя". Гости праздника смогут послушать духовные песнопения, сольные вокальные номера, посмотрят театральную постановку "Параскева-Пятница" от хора им. старца протоиерея Николая Гурьянова.

Также тюменцы примут участие в тематической викторине. Самые активные участники получат призы от ведущего.

Телефон для справок: 8-919-924-40-75. Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДК Поиск , концерт , рождество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 10.01.2020Тюменская филармония приглашает на "Органный бал у Золушки"
17:36 10.01.2020Лекцию о современном искусстве прочтут в "Конторе пароходства"
17:25 10.01.2020Карельская лайка - официально утвержденная порода собак в России
17:14 10.01.2020Тюменцам покажут постановку "Параскева-Пятница" в ДК "Поиск"