Центр "Красная гвоздика" примет первых участников социального проекта для онкобольных

| Фото: санаторий "Красная гвоздика" во ВКонтакте | Фото: санаторий "Красная гвоздика" во ВКонтакте

Первый специальный заезд пациентов с онкологическими заболеваниями в центр "Красная гвоздика" в рамках социального проекта "Курс восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников "Поддержка" начнется 16 января, сообщает АНО "Центр "Третий возраст".

Реабилитационный курс рассчитан на людей в возрасте до 65 лет: женщин после радикального лечения рака молочной железы и пациентов после радикального лечения рака легких. Продолжительность курса — 14 дней. Программа реабилитации разработана специалистами центра "Красная гвоздика" и включает комплекс психокоррекционных мероприятий и методик восстановительной медицины, направленных на адаптацию пациентов к новым условиям жизни. Это занятия с инструктором по лечебной физкультуре, физиотерапевтическая реабилитация, водолечение, эрготерапия, диетотерапия, психотерапевтическая и психологическая помощь.

Родные и близкие людей с онкологическими заболеваниями в рамках проекта пройдут обучение, необходимое при уходе за такими больными: узнают об особенностях поведения, связанных с болезнью, освоят навыки общения с ними. Для родственников пациентов, проходящих реабилитацию, будет работать группа поддержки и самопомощи.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве со специалистами Многопрофильного медицинского клинического центра "Медицинский город" и иными лечебно-профилактическими учреждениями Тюмени.

Добавим, проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (3452) 775-949, 89044950518 или по электронной почте: gvozdikasocial@mail.ru.