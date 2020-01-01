Стартовала региональная олимпиада по татарскому языку и литературе

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

66 школьников из десяти муниципалитетов региона соревнуются в знании татарского языка и литературы на региональной олимпиаде по татарскому языку и литературе, которая открылась в Тюменском лесотехническом техникуме, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Проректор ТОГИРРО Наталья Милованова отметила, что участники олимпиады по татарскому языку и литературе открыли марафон региональных олимпиад по 24 общеобразовательным предметам.

Председатель жюри олимпиады по татарскому языку и литературе, доктор филологических наук, профессор Ханиса Алишина отметила, что число участников олимпиады постоянно растет.

"Если в прошлом году их было 45, то сегодня — 66 из 10 муниципальных образований Тюменской области: здесь и Тюмень — Казаровская школа, и тобольская школа № 15, а также Тюменский, Тобольский, Вагайский, Ярковский, Ялуторовский, Нижнетавдинский, Аромашевский районы", — рассказала она.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов поблагодарил педагогов за их труд, веру в воспитанников, и стремление передать свои знания подрастающему поколению. Он вручил благодарственные письма учителю татарского языка и литературы школы № 52 поселка Казарово, кандидату филологических наук Халиде Кирамовой, учителю татарского языка и литературы Муллашинской средней школы Азалии Габдрахимовой и педагогу с 30-летним стажем из Лайтамакской школы Тобольского района Розе Ишкуловой.

Школьникам Андрей Артюхов пожелал достойно показать свои знания.

Ученик 8-го класса Чикчинской школы Ислам Хамидуллин участвует в региональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в первый раз. "Я долго готовился вместе с учителем, и, конечно, немного волнуюсь. В детстве меня татарскому языку учила бабушка, а потом уже в школе хотелось глубже изучить", — рассказал он.

Участники двухдневной олимпиады будут отвечать на вопросы, читать стихи, соревнуясь за участие в заключительном этапе олимпиады. Она пройдет в Казани в феврале.