Александр Моор: в Тюменской области трудятся высококлассные врачи

Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте

Врачи Тюменской области проводят уникальные операции, их опыт и талант спасает жизни. О двух специалистах, награжденных почетными званиями, рассказал губернатор Александр Моор в своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

"Еще несколько десятков лет назад словосочетание "операция на сердце ребенка" казалось чем-то на грани фантастики. Сегодня такие вмешательства проводятся практически по всей стране. В Тюмени они осуществляются на очень высоком уровне. Недавно Кирилл Горбатиков – доктор-кардиохирург, на счету которого тысячи спасенных детских жизней – получил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Такую же награду получила и руководитель центра терапии ОКБ №1 Елена Журавлева. Указ подписал Президент России. Поздравляю! Горжусь, что такие специалисты живут и работают в Тюменской области", - написал глава региона.

Напомним, что губернатор Александр Моор под хештегом #людирегиона72 размещает посты о достойных людях, которые живут в Тюменской области.