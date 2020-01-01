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В Заречном парке Тюмени начинается благоустройство

Общество, 10:15 11 января 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Благоустройство парка в 1-м Заречном микрорайоне началось в январе 2020 года. Первый этап преображения Заречного парка предусматривает берегоукрепление и строительство дамбы, сообщает администрация Тюмени.

Первоочередные задачи благоустройства обсудили на рабочем совещании руководство управы Центрального административного округа и инженеры Мостостроя-11. Работы начинают зимой неслучайно - в этот период низкий уровень вод, весной же вышедшая из берегов река может помешать планам. Строители должны завершить начатое в марте.

На территории рабочие устанавливают вагончики, завозят стройматериалы, спецтехнику. После 20 января начнется берегоукрепление Туры – забивка свай и шпунтов.

Дамба будет начинаться от улицы Астраханской и примкнет к уже имеющейся в районе аквапарка, уточнил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

"На гребне дамбы высотой два с половиной метра предусмотрены велосипедные дорожки, пешеходная зона, тренажерная и смотровые площадки на окрестности, лавочки, опоры освещения, ограждение, видеонаблюдение", – рассказал он.

В перспективе горожане смогут проехать на велосипеде или пройтись пешком из центра, с любого берега набережной Туры по отремонтированной, освещенной велопешеходной трассе мимо химико-фармацевтического завода, улицы Астраханской до благоустроенного Заречного парка. Объекты будут выполнены в едином стиле.

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# благоустройство , Владислав Черкашин , парк Заречный

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