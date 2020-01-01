Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 29 тыс. нарушений закона выявили сотрудники прокуратуры в Тюменской области в 2019 году. Для их устранения было внесено свыше 3 тыс. протестов, более 5 тыс. представлений, в суды направлено свыше 6 тыс. исков, объявлено более 1 тыс. предостережений.

Об этом рассказал прокурор Тюменской области Владислав Московских на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию со дня образования прокуратуры России.

Он отметил, что по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 6 тыс. лиц, к административной более 3 тыс. По материалам прокуратуры возбуждено 260 уголовных дел. Ведомством рассмотрено более 34 тыс. обращений граждан и организаций, на личном приеме прокурорами по региону принято свыше 16 тыс. лиц. Благодаря работе в тесном взаимодействии с правительством области, региональным парламентом, главным федеральным инспектором, Следственным комитетом, ФСБ, МВД и другими органами были погашены долги по зарплате более чем на 720 млн рублей, введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов, восстановлены нарушенные права более 400 дольщиков.

"Прокуратура - это уникальный институт в системе государственных органов. Только она от имени Российской Федерации ведет надзор за соблюдением Конституции, исполнением действующих на территории страны иных федеральных законов. Прошедший 2019 год был непростым. Тюменские прокуроры проделали большую работу по надзору за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина", - подчеркнул Владислав Московских. Под защитой ведомства - социально уязвимые категории граждан, под пристальным вниманием находится состояние законности в такой важной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Надзор за исполнением национальных проектов, защита прав предпринимателей, охрана природы, противодействие коррупции - принимаемые меры в этих сферах оказали положительный эффект, пояснил прокурор.

Важное значение ведомство придает конструктивному диалогу с институтами гражданского общества. Владислав Московских уверен: залог успешного выполнения работы - в единстве, жесткости и наличии высококвалифицированных сотрудников. Он поблагодарил коллег за целеустремленность и упорство в деле укрепления законности, за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм и внимание к проблемам и нуждам граждан. Прокурор отметил и добросовестную работу государственных гражданских служащих, а также выразил слова благодарности ветеранам.

Труд 23 работников тюменской прокуратуры и заслуги шести ветеранов были отмечены генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой. Приказом Владислава Московских поощрены более 300 сотрудников. Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации". Накануне, 11 января, указом президента России ему присвоен классный чин государственный советник юстиции 3 класса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал прокуратуру одним из важнейших институтов государства.

"Жители региона и страны хотят, чтобы власть была заботливой и справедливой. Во многом от эффективности работы прокуратуры, оперативности принятия решений зависит отношение людей к государству. Сотрудники ведомства активно принимают участие в работе координационных органов при правительстве области, равно как и представители региональных органов власти задействованы в составе рабочих групп при прокуратуре по широкому спектру вопросов, которые входят в актуальную рабочую повестку", - рассказал губернатор.

Среди этих вопросов - своевременная выплата заработной платы, защита трудовых прав работников, защита дольщиков. Помимо всего этого, в регионе совместно находят своевременные решения по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, обеспечению безопасности на дорогах, контролю за наркоситуацией и антитеррористической защищенности Тюменской области. Многолетняя практика сотрудничества обеспечивает устойчивое экономическое развитие и стабильную социально-политическую ситуацию в субъекте, а также оперативное решение всех острых вопросов, отметил Александр Моор.

В качестве примера он назвал инициирование областного закона, который позволил сотням тюменцев узаконить права на дома, самовольно построенные еще в советские времена.

"Я уверен, что эффективная работа прокуратуры, которая демонстрировалась все прошлые годы, будет также направлена на защиту прав и интересов земляков", - выразил мнение губернатор и поздравил присутствующих с профессиональным праздником. К поздравлениям присоединились первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Дарья Казакова