Запущен информационный портал "Земский учитель"

| Фото: zemteacher.edu.ru | Фото: zemteacher.edu.ru

Всероссийский информационный портал по сбору заявок на участие в программе "Земский учитель" запустило Минпросвещения России. Он позволит педагогам найти вакансии в сельских населенных пунктах, поселках или городах с населением до 50 тыс. человек, сообщает министерство.

Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы "Земский учитель" через единую точку доступа.

Подать заявки на конкурсный отбор могут учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендательный срок приема заявок – до 15 апреля, окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. Победители отбираются на основе проведения экспертной оценки предоставленных документов.

Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

"Сельские школы сегодня действительно нуждаются в новых кадрах, в молодых, активных и талантливых учителях. Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране и призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки. Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село, – отметила Министр просвещения России Ольга Васильева.

Победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 млн рублей).