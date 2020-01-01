Повысить социальную активность подростков поможет стрит-арт, считают тюменские преподаватели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Педагоги ТюмГУ разработали инструментарий для диагностики уровня активной социальной позиции подростков на уроках изобразительного искусства средствами стрит-арта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Анализ начальной диагностики, которую преподаватели провели среди семиклассников, дал интересные результаты. К примеру, по показателю "Способность откликаться на социальную проблему" низкий уровень выявился у 70 % респондентов, средний – у 30 % школьников, при этом высокий уровень показателя не проявился.

По показателю "Умение анализировать социальные проблемы" низкий уровень обнаружился у 60 % школьников, средний – у 40 %, высокий уровень показателя выявлен не был. По показателю "Способность обозначить социальную проблему и отобразить ее в плакате средствами стрит-арта" низкий уровень был обнаружен у 80 % респондентов, средний – у 20 %, высокий уровень не проявился. Кроме того, анализ анкет подростков показал, что некоторые ученики неправильно трактуют понятие "активная социальная позиция", пассивно относятся к школьным и общественным мероприятиям.

По мнению педагогов, подростки хотят реагировать на социальные проблемы, но порой не знают, как это можно сделать, чтобы быть полезными обществу и порой эффект получается прямо противоположный. Формирование активной социальной позиции подростков средствами стрит-арта тесно связано с понятием "плакатное искусство", воплощение которого может происходить на уроках изо. Дисциплина позволяет научить подростков преобразовывать стрит-арт, воспринимая шрифт, трафареты и цвет как средства самовыражения и отражения своей социальной позиции на проблемы современности.