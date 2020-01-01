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В Уватском районе освидетельствовали две ледовые переправы

Общество, 17:21 13 января 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Освидетельствование ледовых переправ проведено в Уватском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На 316,5 километре р. Иртыш в районе с. Демьянское инспекторы ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы. В результате замеров толщины льда и проведенных испытаний было принято решение установить грузоподъемность 60 тонн. Минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет 100 см.

На 430 километре р. Иртыш в районе с. Уват инспекторы Центра ГИМС решили установить на переправе грузоподъемность 40 тонн. На этом участке реки минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет более 70 сантиметров.

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# ледовая переправа , Уватский район

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