В Уватском районе освидетельствовали две ледовые переправы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Освидетельствование ледовых переправ проведено в Уватском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На 316,5 километре р. Иртыш в районе с. Демьянское инспекторы ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы. В результате замеров толщины льда и проведенных испытаний было принято решение установить грузоподъемность 60 тонн. Минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет 100 см.

На 430 километре р. Иртыш в районе с. Уват инспекторы Центра ГИМС решили установить на переправе грузоподъемность 40 тонн. На этом участке реки минимальная толщина ледяного покрова на полосах проезжей части составляет более 70 сантиметров.