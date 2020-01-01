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Медики помогают тюменцам выявлять онкологию на ранней стадии

Общество, 16:04 13 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

У 1 тыс. 216 человек диагностированы предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта в 2019 году благодаря бесплатной скрининговой программе, сообщает тюменский "Медицинский город".

Первым регионом России, внедрившим в практику бесплатную скрининговую программу, направленную на выявление колоректального рака, Тюменская область стала в 2015 году.

Благодаря этим исследованиям в 2019 году было выявлено 144 злокачественных новообразования, а у 1 тыс. 216 человек диагностированы предраковые заболевания, своевременное лечение которых позволит этим пациентам избежать развития онкологического заболевания данной локализации в будущем.

Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта выходят на третье место среди других онкопатологий, как в Тюменской области, так и в России в целом. Врачи уверены, что основными факторами развития заболевания являются образ жизни и тип питания человека.

В качестве первичной профилактики злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта заведующий хирургическим отделением "Медицинского города" Евгений Франк рекомендует питаться сбалансированно, минимизировать потребление соленой и острой пищи, копченостей и жирных продуктов, богатых быстрыми углеводами.

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# Медицинский город , онкология , скрининг

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