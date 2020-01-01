  • 13 января 202013.01.2020понедельник
  • USD61,2632
    EUR68,0450
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер южный

Стартовали соревнования для школьников по разработке компьютерных игр

Общество, 16:48 13 января 2020

АСИ | Фото: АСИ

Соревнования для школьников по разработке компьютерных игр GAME.DEV запустило движение Национальной технологической инициативы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив

Регистрация участников и отборочной этап продлятся до 15 января 2020 года. В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры "Игры делают мир лучше" на типовой основе Unreal Engine, а также записать ролик ее прохождения и разместить его под закрытой ссылкой на YouTube.

Пройти отборочный тур может даже участник без опыта работы с игровым движком. Школьникам будут помогать наставники — разработчики из игровой индустрии.

"Разработка игр — развивающаяся отрасль, которая нуждается в специалистах разного профиля: программистах, дизайнерах, менеджерах. При этом инструменты и решения, которыми пользуются создатели игр, нужны в IT, архитектуре, инженерии, экономике, кино, космической индустрии. Погружение в создание собственных решений позволит участникам GAME.DEV сделать первый шаг в игровую индустрию, поработать с единомышленниками и обрести наставников среди партнеров соревнований", — отметил лидер рабочей группы Дмитрий Земцов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агентство стратегических инициатив , компьютерные игры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 13.01.2020Подготовка к крещенским купаниям идет в Тобольске
16:48 13.01.2020Стартовали соревнования для школьников по разработке компьютерных игр
16:15 13.01.2020Запущен информационный портал "Земский учитель"
16:04 13.01.2020Медики помогают тюменцам выявлять онкологию на ранней стадии