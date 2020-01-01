Стартовали соревнования для школьников по разработке компьютерных игр

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Соревнования для школьников по разработке компьютерных игр GAME.DEV запустило движение Национальной технологической инициативы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив

Регистрация участников и отборочной этап продлятся до 15 января 2020 года. В отборочном туре участникам предстоит создать демо-версию игры "Игры делают мир лучше" на типовой основе Unreal Engine, а также записать ролик ее прохождения и разместить его под закрытой ссылкой на YouTube.

Пройти отборочный тур может даже участник без опыта работы с игровым движком. Школьникам будут помогать наставники — разработчики из игровой индустрии.

"Разработка игр — развивающаяся отрасль, которая нуждается в специалистах разного профиля: программистах, дизайнерах, менеджерах. При этом инструменты и решения, которыми пользуются создатели игр, нужны в IT, архитектуре, инженерии, экономике, кино, космической индустрии. Погружение в создание собственных решений позволит участникам GAME.DEV сделать первый шаг в игровую индустрию, поработать с единомышленниками и обрести наставников среди партнеров соревнований", — отметил лидер рабочей группы Дмитрий Земцов.