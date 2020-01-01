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Тобольские вокалисты завоевали награды всероссийского музыкального конкурса

Общество, 17:43 13 января 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Воспитанники Центра искусств и культуры Тобольска стали лауреатами пятого Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля "Рождественские встречи в Тюмени 2020", сообщает местная администрация.

Дипломы лауреатов первой степени завоевали старший и младший составы ансамбля "Ассоль" в номинациях "Хоровое пение" и "Академический вокал".

В номинации "Эстрадный вокал" лучшей стала солистка Влада Куренева. Звания лауреата второй степени удостоены Наталья Смолкина, Лиза Турочкина, Виолетта Бобейка, Кристина Угрюмова.

Лауреатство третьей степени присудили Полине Егиной и Алисе Сергеевой. Еще одну тоболячку Владу Попову наградили дипломом первой степени.

Преподаватель юных артистов Наталья Новикова удостоена специального приза жюри конкурса "За педагогическое мастерство".

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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# конкурс , творчество

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