Тобольские вокалисты завоевали награды всероссийского музыкального конкурса
Воспитанники Центра искусств и культуры Тобольска стали лауреатами пятого Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля "Рождественские встречи в Тюмени 2020", сообщает местная администрация.
Дипломы лауреатов первой степени завоевали старший и младший составы ансамбля "Ассоль" в номинациях "Хоровое пение" и "Академический вокал".
В номинации "Эстрадный вокал" лучшей стала солистка Влада Куренева. Звания лауреата второй степени удостоены Наталья Смолкина, Лиза Турочкина, Виолетта Бобейка, Кристина Угрюмова.
Лауреатство третьей степени присудили Полине Егиной и Алисе Сергеевой. Еще одну тоболячку Владу Попову наградили дипломом первой степени.
Преподаватель юных артистов Наталья Новикова удостоена специального приза жюри конкурса "За педагогическое мастерство".