Всероссийский фестиваль любительских коллективов пройдет в пяти городах

ансамбль "Ленок" | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов ансамбль "Ленок" | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Во Владивостоке, Костроме, Новосибирске, Ижевске и Ставрополе пройдут межрегиональные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщает Министерство культуры РФ.

В фестивале-конкурсе примут участие любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры со всей России.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов пройдет в три этапа и объединит несколько десятков мероприятий. До 15 марта субъекты России должны сформировать региональные заявки и определить коллективы, которые представят регион в той или иной конкурсной категории.

По итогам межрегиональных конкурсов 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей. Финальным этапом станет гала-концерт с участием лауреатов 2020 года.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов реализуется в рамках национального проекта "Культура".