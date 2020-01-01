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СИБУР объявил о старте экскурсионной программы

Общество, 16:05 14 января 2020

Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Программа "Открытый СИБУР" стартовала. Итоги экскурсий на "ЗапСибНефтехим" подвели Тобольские предприятия СИБУРа.

По информации компании, в 2019 году было организовано 125 экскурсий на промышленную площадку. 2 тыс. 837 посетителей со всего мира увидели красоту "гиганта на Иртыше".

Совершено 300 часов пеших и автопрогулок по предприятию, а это более 3 тыс. 700 км.

Участники экскурсий сделали 20 тыс. фотографий на фоне промышленных объектов Тобольских предприятий СИБУРа.

Предприятие готово побить рекорды 2019 года. Записаться на экскурсии можно по номерам телефонов: 8 (3456) 277-717 и 8-800-301-18-17.

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# СИБУР , экскурсии

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