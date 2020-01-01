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ФАПы Ялуторовского района пополняются специалистами

Общество, 14:05 14 января 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Новыми кадрами пополняются ФАПы Ялуторовского района. Приступил к работе фельдшер в дер. Криволукской, ожидаются медработники в Заводопетровское, Новый Кавдык, Прогресс, сообщает администрация Ялуторовского района.

Главный врач областной больницы № 23 Михаил Горбачёв рассказал, что в декабре 2019 года завершены работы по установке фельдшерско-акушерского пункта в дер. Черёмушки. После процедуры лицензирования, которая завершится в течение месяца, медучреждение начнет работать.

Глава района Андрея Гильгенберг отметил, что работа по строительству ФАПов будет продолжена в 2020 году. Новые модульные специализированные здания появятся в Петелино, Новоатьялово, Беркуте и Прогрессе.

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# кадры , ФАП

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