ФАПы Ялуторовского района пополняются специалистами

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Новыми кадрами пополняются ФАПы Ялуторовского района. Приступил к работе фельдшер в дер. Криволукской, ожидаются медработники в Заводопетровское, Новый Кавдык, Прогресс, сообщает администрация Ялуторовского района.

Главный врач областной больницы № 23 Михаил Горбачёв рассказал, что в декабре 2019 года завершены работы по установке фельдшерско-акушерского пункта в дер. Черёмушки. После процедуры лицензирования, которая завершится в течение месяца, медучреждение начнет работать.

Глава района Андрея Гильгенберг отметил, что работа по строительству ФАПов будет продолжена в 2020 году. Новые модульные специализированные здания появятся в Петелино, Новоатьялово, Беркуте и Прогрессе.