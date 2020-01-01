"Турнир доверия" прошел в тюменской воспитательной колонии

| Фото: УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Викторина "Турнир доверия" прошла в тюменской воспитательной колонии. Игра была направлена на информирование воспитанников о психологической помощи и способах коммуникации, сообщает региональное УФСИН.

Воспитанники были поделены на пять команд, ведущий задавал вопросы касающиеся способов общения, дружбы, семейных ценностей. По итогам викторины жюри присудило командам призовые места.

После викторины с воспитанниками провели беседу, рассказали им о новогодней подготовке в родных местах, передали письма и подарки от семей и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.