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"Турнир доверия" прошел в тюменской воспитательной колонии

Общество, 14:27 14 января 2020

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Викторина "Турнир доверия" прошла в тюменской воспитательной колонии. Игра была направлена на информирование воспитанников о психологической помощи и способах коммуникации, сообщает региональное УФСИН.

Воспитанники были поделены на пять команд, ведущий задавал вопросы касающиеся способов общения, дружбы, семейных ценностей. По итогам викторины жюри присудило командам призовые места.

После викторины с воспитанниками провели беседу, рассказали им о новогодней подготовке в родных местах, передали письма и подарки от семей и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.

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# колония , РУФСБ России по Тюменской области

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