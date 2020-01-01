Тропу здоровья открыли на Ямале

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Лыжную трассу "Тропа здоровья" открыли в парке "Юбилейный" в Губкинском, сообщает правительство ЯНАО.

Теперь спортсмены и любители могут тренироваться не только на лыжной базе, которая находится в 11 км от города.

"Завершен пока только первый этап проекта "Тропа здоровья", вскоре эта территория станет многофункциональной и будет использоваться круглый год. Этим летом будем асфальтировать саму тропу, чтобы можно было заниматься бегом, кататься на велосипеде или просто гулять. Что касается именно лыжной трассы, то планируем открыть здесь пункт проката инвентаря", – говорит глава города Андрей Гаранин.

Идея создания "Тропы здоровья" принадлежит губкинским ветеранам. Инициатором проекта стал труженик тыла Виктор Синицын, большой любитель лыж.

"Я вас заверяю, трасса эта очень хорошая, потому что она сделана так, что есть перепад высот, повороты. Крутые повороты соответствуют спортивным нормам", – отмечает он.

Трасса освещается круглосуточно, поэтому покататься тут можно в любое удобное время. Лыжню поддерживают в рабочем состоянии – регулярно накатывают снегоходом, чтобы устранить заносы.