На Ямале введена в постоянную эксплуатацию система 112

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Система вызова экстренных оперативных служб 112 введена в постоянную эксплуатацию на Ямале, сообщает правительство округа.

Она работает в круглосуточном режиме и постоянной готовности экстренно отреагировать на сообщения о любых происшествиях. Фактически, это один номер, который заменяет телефоны пожарной службы, полиции, скорой помощи, службы газа и остальных экстренных служб. В 2019 году система работала в пилотном режиме и приняла около 100 тыс. вызовов.

Если на месте ЧП требуется присутствие нескольких экстренных служб, достаточно набрать единый номер и объяснить ситуацию одному специалисту. Кроме того, по номеру 112 можно вызвать экстренную службу даже если в населенном пункте нет диспетчера системы 112. Вызов всегда примет оператор единой дежурно-диспетчерской службы городского округа или муниципального района с территории которого поступил вызов. Далее входящий вызов будет обработан и передан для реагирования в экстренную оперативную службу.

При этом, телефоны 101, 102, 103, 104 по-прежнему работают и доступны для звонков в случае ЧП.